Un double Ballon d'or souffre d'un cancer

Kevin Keegan a annoncé souffrir d’un cancer mercredi. Le double Ballon d’or, qui fêtera ses 75 ans en février, a été diagnostiqué suite à « des symptômes abdominaux persistants » d’après le communiqué de sa famille. « Kevin va suivre un traitement. Il est reconnaissant envers l’équipe médicale pour son intervention et ses soins continus. Pendant cette période difficile, la famille demande que sa vie privée soit respectée et ne fera aucun autre commentaire. »

De nombreux messages de soutien ont été envoyés dans la soirée, notamment du côté de Newcastle, où il a fini sa carrière de joueur et démarré son parcours d’entraîneur. « J’ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises, il s’est montré très aimable et généreux avec moi, confiait le coach des Magpies Eddie Howe mercredi soir. Nous lui souhaitons d’aller bien, toute la ville le soutient et l’accompagne à chaque étape. » Les écrans de St James Park ont affiché « Nous sommes tous avec toi King Kev » en marge du match contre Leeds. Pêle-mêle, La FA, Liverpool, avec qui il a remporté trois titres de champion d’Angleterre et une C1, et Manchester City, qu’il a entraîné de 2001 à 2005, lui ont aussi adressé leurs pensées.

Love it. 🫶 A win for King Kev! 👑 pic.twitter.com/sCNgaAGTp1 — Newcastle United (@NUFC) January 7, 2026

Que la force soit avec lui.

