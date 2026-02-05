Un intendant anglais prend six matchs pour insultes homophobes

Le genre de propos qui ont une conséquence. Ce jeudi, la fédération anglaise de football a infligé six matchs de suspension et 200 livres sterling d’amende à Richard Bone, l’intendant de Reading (D3 anglaise), rapporte le Sun. La cause ? Cet assistant a complètement dérapé le 9 août dernier lors d’un Reading-Huddersfield, remporté 0-2 par les visiteurs.

Hors de lui et très remonté contre l’arbitrage, Bone pète un câble sur le pauvre Matt Corlett dans le tunnel : « Il devrait être en National League (la D5 anglaise). Il a dû sucer des bites pour arriver à ce niveau. » Une insulte ouvertement homophobe, alors entendue et signalée par le quatrième arbitre de la rencontre Harrison Blair. Invité à s’expliquer devant la FA, l’intendant a reconnu les faits.

On a une bonne pièce de théâtre à lui conseiller…

