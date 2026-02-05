S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Reading

Un intendant anglais prend six matchs pour insultes homophobes

TJ
Un intendant anglais prend six matchs pour insultes homophobes

Le genre de propos qui ont une conséquence. Ce jeudi, la fédération anglaise de football a infligé six matchs de suspension et 200 livres sterling d’amende à Richard Bone, l’intendant de Reading (D3 anglaise), rapporte le Sun. La cause ? Cet assistant a complètement dérapé le 9 août dernier lors d’un Reading-Huddersfield, remporté 0-2 par les visiteurs.

Hors de lui et très remonté contre l’arbitrage, Bone pète un câble sur le pauvre Matt Corlett dans le tunnel : « Il devrait être en National League (la D5 anglaise). Il a dû sucer des bites pour arriver à ce niveau. » Une insulte ouvertement homophobe, alors entendue et signalée par le quatrième arbitre de la rencontre Harrison Blair. Invité à s’expliquer devant la FA, l’intendant a reconnu les faits.

On a une bonne pièce de théâtre à lui conseiller…

