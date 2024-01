Les supporters de Reading, mécontents, font interrompre le match contre Port Vale

Ils n’avaient pas reading les petites conditions entre les lignes.

En colère contre leur propriétaire chinois Dai Yongge, les supporters de Reading ont interrompu leur propre rencontre ce samedi face à Port Vale. Après avoir entonné de nombreux chants contre celui qui est propriétaire d’une immense franchise agricole en avant-match, les locaux ont jeté des balles de tennis à la 16e minute, avant d’envahir le terrain fumigènes à la main. Ce qui a obligé l’arbitre Ross Joyce à faire rentrer tous les joueurs aux vestiaires. Malgré les nombreux appels au calme de Reading, le match a été définitivement arrêté. Ironie : les supporters ont décidé de retourner en tribunes après avoir eu la confirmation que la rencontre ne reprendrait pas.

First minute of the game and tennis balls are launched into the pitch #ReadingFC pic.twitter.com/UOgVYPyDkr

— Andy Preston (@AndyPreston96) January 13, 2024