Amiens s’offre Andy Carroll

Le gros coup de cette dernière journée de mercato est tout trouvé.

Après les paris, plus ou moins réussis, d’offrir une seconde jeunesse à Ganso, Gaël Kakuta ou encore Papiss Cissé, Amiens tente encore un coup intriguant cet été. Cette fois, c’est au tour d’Andy Carroll de poser ses valises près du stade de la Licorne. L’avant-centre britannique au mètre 93 a fait les beaux jours de Newcastle, Liverpool et West Ham dans les années 2010 et coulait des jours heureux à Reading, en Championship.

🔄 [MERCATO] L’attaque amiénoise prend de la hauteur ! 🚀 📰 https://t.co/Lhap0HAYAY Bienvenue à l’ASC, Andy ! 💪⚽ pic.twitter.com/wAX9i8BsIv — Amiens SC (@AmiensSC) September 1, 2023

Pas de quoi sauver son club de la relégation cependant, mais Andy Carroll prouve qu’à 34 ans il n’est pas encore cramé. Les Picards sont actuellement deuxièmes de l’antichambre et peuvent s’affirmer comme un candidat crédible à la montée. L’annonce officielle du transfert a d’ailleurs fait planter le site du club, preuve de l’engouement que l’international anglais (neuf sélections) suscite encore aujourd’hui.

Désormais, les Anglais nostalgiques vont découvrir les commentaires de Robert Malm le lundi soir.

Pronostic Amiens Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2