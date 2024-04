Pronostic Amiens Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens renoue avec la victoire face à Troyes

Ambitieux lors de l’intersaison, Amiens devrait terminer cette saison sans enjeu. En effet, le club picard possède 9 points de plus que le premier relégable, qui n’est autre que Troyes, et 7 de retard sur les play-off. Avec 4 journées à disputer, il semble difficilement concevable de voir la formation d’Omar Daf revenir sur la tête. Les Amiénois ont raté plusieurs opportunités de revenir sur le haut de tableau, ce fut une nouvelle fois le cas à Quevilly mardi. Entré à la pause avec une avance de 2 buts, le club picard s’est fait rejoindre en seconde période (score final 3-3). Lors de cette rencontre, l’attaquant amiénois Mafouta a brillé en signant un triplé face à son ancienne équipe. Avec ce triplé, le Centrafricain porte son total à 13 réalisations. Ce samedi, Amiens va s’attacher à remporter un succès qui lui assurerait son maintien.

De son côté, Troyes est dans une situation très compliquée. En effet, après avoir subi une relégation l’an passé, l’ESTAC est de nouveau en mauvaise posture puisqu’elle occupe la 17e place. Actuellement, la bande de Guion accuse 3 points de retard sur Annecy, premier non-relégable. Mardi dernier, les Troyens ont pensé avoir fait le plus dur en reprenant le score en leur faveur face à Pau. Cependant, les hommes de Guion ont encaissé le but égalisateur au début du temps additionnel (score final 2-2). Ce coup du sort reflète une équipe en plein doute. Dans cette dernière ligne droite, Troyes doit aller chercher des victoires pour ne pas se retrouver en National, mais avant son nul de mardi, le club avait signé 4 défaites consécutives. Devant son public, Amiens devrait renouer avec le succès et s’assurer de son maintien.

