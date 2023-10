Le but magnifique d’Andy Carroll contre Annecy

Il est presque passé inaperçu.

Arrivé à Amiens dans une relative discrétion, Andy Carroll commence à trouver la bonne carburation dans la Somme. Déjà buteur avant la trêve, l’Anglais y est de nouveau allé de sa réalisation ce week-end avec un but contre Annecy. Sauf que cette fois-ci, l’ancien joueur de Liverpool a décidé de casser l’internet avec un véritable banger qui a pris la forme d’une reprise de volée des 40 mètres sans réfléchir et rappelle ses plus belles heures, en plus de donner beaucoup d’espoir aux supporters picards.

Dixième, mais sans aucune victoire depuis six matchs, Amiens patine actuellement et va devoir passer la seconde pour croire en une montée en Ligue 1. S’il continue sur sa lancée, Carroll pourrait être la clé à certains maux. Au Courrier Picard, son coach évoquait même un aspect tactique préparé en amont pour inscrire son superbe but : « Il a eu la bonne inspiration de lober le gardien et on savait qu’il jouait haut. »

Relégué au second rang par le but de Lamine Camara, c’est dur par contre.

