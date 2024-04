Pronostic Quevilly Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Quevilly ne lâche pas face à Amiens

Quevilly Rouen avait réussi à se sauver lors des 2 dernières saisons mais semble mal engagé lors de ce nouvel exercice. Actuellement, QRM est avant-dernier du classement avec 6 points de retard sur le premier non relégable. Depuis la mi-janvier et l’arrivée de Jean-Louis Garcia, QRM se montre solide mais n’arrive pas à signer une série de succès qui lui permettrait de sortir de la zone rouge. Lors des 9 dernières journées, le club normand s’est incliné une seule fois contre Caen (1-2). Après avoir fait tomber le leader auxerrois (4-3) au terme d’une rencontre incroyable, QRM n’a pas réussi à prendre le dessus sur Concarneau (0-0) le week-end dernier. Dans cette dernière ligne droite, le club normand abat l’une de ses dernières cartes.

En face, Amiens est une formation qui a longtemps pensé se mêler aux playoffs mais qui a souvent raté le coche. En effet, les Picards avaient repris du poil de la bête en 2024 mais n’ont pas su confirmer. Lors des 11 dernières journées, le club picard s’est seulement imposé contre Angers (1-3). Lors des dernières journées, la bande à Daf s’est inclinée à domicile contre Pau et Dunkerque pour des nuls contre Guingamp et Concarneau. Lors de ses 3 derniers matchs, Amiens n’est pas parvenu à inscrire le moindre but. A domicile, QRM pourrait surfer sur son succès obtenu face à Auxerre pour se relancer dans l’optique du maintien.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

