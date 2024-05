Pronostic Amiens Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre costaud à Amiens

Amiens est l’une des déceptions de la saison en Ligue 2. Le club picard s’était montré ambitieux à l’intersaison avec les arrivées des Mafouta et Carroll sur le terrain et celle d’Omar Daf sur le banc. A plusieurs reprises durant la saison, la formation amiénoise a eu l’opportunité de monter dans le bon wagon mais n’a jamais saisi sa chance. Au final, Amiens se retrouve dans le ventre mou de Ligue 2 calé à la 10e place et va voir Auxerre fêter sa montée à la Licorne. Auteur de nombreux nuls lors des dernières semaines, le club picard est allé s’imposer à Bastia (1-2) le week-end dernier avec un doublé de Mafouta. L’ancien de QRM est l’une des satisfactions de la saison avec ses 15 buts.

En face, Auxerre aura parfaitement négocié cet exercice pour retrouver logiquement la Ligue 1. L’an passé, le club bourguignon avait été victime du resserrement de la Ligue 1 à 18 clubs. Retombé en L2, le club bourguignon s’est rapidement adapté aux joutes de la seconde division pour se montrer le plus régulier. Pour retrouver les sommets, l’AJA a pu compter sur Pelissier qui a connu plusieurs montées avec différents clubs. Le week-end dernier, les Auxerrois ont fait le job en dominant le Paris FC (2-0) et possèdent 6 points d’avance sur le duo Saint-Etienne – Angers. Avec leur différence de buts largement favorable, les Bourguignons sont quasiment assurés de retrouver l’élite. Ce vendredi, ils vont vouloir finir sur une bonne note en prenant le dessus sur Amiens.

