Pronostic Auxerre Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre enchaîne face à Amiens

Evidemment, rien ne permet de déterminer quelle équipe retrouvera la Ligue 1 à l’issue de la 1ère journée de championnat, mais il est important de constater que l’AJ Auxerre a marqué les esprits. Relégué lors de l’ultime rencontre de L1 la saison passée, le club bourguignon désire ardemment retrouver l’élite au plus vite. Pour sa première sortie, le club auxerrois a balayé Valenciennes (1-4). Lors de cette rencontre, l’AJA a fait la différence en seconde période grâce à un Gauthier Hein très inspiré, auteur d’un doublé et d’une passe décisive. L’attaquant bourguignon a particulièrement été aidé par Ousmane Camara (2 buts) qui débutait en L2 après 2 apparitions en L1 l’an passé. Ce dernier sera cependant forfait quelques matchs après s’être blessé. Dans une 1re journée où Bordeaux, St Etienne, Troyes et Bastia ont laissé des points en route, Auxerre a lui pris la tête du classement Guingamp. Avec Pélissier sur le banc, la formation chère à Guy Roux possède un technicien capable de lui faire retrouver l’élite au plus vite.

Cet été, Amiens a connu un changement important avec l’arrivée du revanchard Omar Daf, qui aura à cœur de se racheter de sa dernière saison avec Dijon. Pour sa première sur le banc des Picards, l’ancien Sochalien a vu ses protégés s’imposer à domicile face à Quevilly Rouen (1-0) grâce à Touho sur la dernière opportunité de la rencontre, bien servi par l’une des recrues de l’intersaison, Corchia. Daf sait que le chemin est encore long pour pouvoir se montrer ambitieux, mais cette réussite de fin de rencontre a regonflé le moral des Amiénois. Avec son effectif de qualité (Mafouta, Kakuta, Leautey ou Gelin), Amiens pourrait jouer les trouble-fêtes lors de cet exercice mais il faudra prendre des points en déplacement. Pour son retour à l’Abbé Deschamps, l’AJA devrait prendre le meilleur sur Amiens dans un nouveau match fermé pour les Picards.

