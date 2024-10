« On n'est pas arbitrés comme les autres », estime Mathieu Chabert, l'entraîneur d'Ajaccio

Un passage devant la presse corsé.

Défait cet après-midi à Amiens, l’AC Ajaccio n’est pas en grande forme et stagne semaine après semaine en milieu de tableau de Ligue 2. Pour autant, l’entraîneur corse Mathieu Chabert ne s’est pas montré très alarmiste en conférence de presse sur le niveau de jeu de son équipe, et a plutôt pointé du doigt l’arbitrage dans une longue tirade. « C’est bien beau de parler du jeu, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Ça devient fatigant. Les points, on nous les vole. Il faut que ça s’arrête. Il ne faut pas le sous-entendre, il faut le dire. Il y a penalty pour nous, et même carton rouge, donc il faut le dire et même l’écrire. Dans le foot, on maîtrise 50% des paramètres. Les 50 autres pourcent, c’est le vent, la pluie et l’arbitre. L’arbitrage, aujourd’hui, il n’est clairement pas avec nous. C’est pas normal, c’est injuste, on n’est pas arbitrés comme tout le monde, je demande à ce que ça s’arrête. Si vous avez la solution, je la veux bien… », s’est d’abord révolté Chabert, avant d’en remettre une couche.

Un traitement défavorable envers les clubs corses ?

« J’ai une petite expérience, j’ai entraîné deux fois en Corse (à Bastia, entre 2019 et 2021, NDLR) et sur le continent. Je trouvais déjà qu’au Sporting, on n’était pas arbitrés comme tout le monde, mais là, j’ai jamais vu ça. On n’est pas arbitrés comme les autres. Alors, est-ce qu’on fait peur parce qu’on a un drapeau avec une tête de mort ? Je ne demande pas à ce qu’on nous avantage, mais qu’on soit arbitrés correctement. […] Malgré ça, on arrive à être cohérents, à ne pas lâcher. Mais bon, stop… Qu’on vienne nous voir, qu’on nous explique, mais je pense qu’il n’y a pas d’avion », a conclu l’entraîneur acéiste, qui retrouvera samedi prochain… Bastia.

Un petit coup de pression en bonne et due forme à une semaine du derby, on a bien compris.

