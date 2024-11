L’OL rattrape le LOSC in extremis

Dans une rencontre animée, Lyonnais et Lillois ont fait jeu égal ce vendredi à Pierre-Mauroy (1-1). Lille rate l'occasion de doubler Monaco, tandis que les Lyonnais enchaînent un second résultat nul consécutif.

Lille 1-1 Lyon

But : David (17e) pour les Dogues // Fofana (90e+1) pour les Gones

Entre deux équipes joueuses qui auront chacune eu leur période, Lyon a poussé pour rattraper un LOSC bien mieux entré dans son match (1-1). La troupe de Bruno Genesio rate l’occasion de chiper la place de dauphin de l’AS Monaco et passe troisième en attendant la rencontre de l’OM, tandis que L’OL prend provisoirement la cinquième place.

Cadeau sur cadeau

Le début de rencontre est enjoué, et Moussa Niakhaté décide rapidement de pimenter les ébats en offrant une balle de but à Jonathan David d’une passe mollassonne vers son gardien Lucas Perri, dans ses cinq mètres cinquante. Problème, Angel Gomes ne cadre pas sur le service en retrait du canadien, alors qu’il n’y a plus que Duje Ćaleta-Car dans les cages (9e). Pas le temps de souffler pour les Lyonnais que Gabriel Gudmundsson déboule dans leur surface pour offrir l’ouverture du score sur un plateau à Thomas Meunier, seul au point de pénalty, qui a tout le temps d’ajuster son plat du pied… dévié du bout du cuir chevelu sur l’équerre par Nicolas Tagliafico (13e). Un quart d’heure de jeu, les Gones ont déjà une allure de miraculé, et Ainslay Maintland-Niles prend sur lui pour forcer la décision : d’une passe en retrait encore plus foireuse que la première, il régale David qui devance cette fois la sortie de Perri d’un crochet et termine tranquillement le travail (1-0, 17e).

L’OL en mode Dr Jekyll and Mr Hyde

Les Lyonnais accusent le coup, mais finissent par sortir la tête de l’eau sur une superbe sortie de balle, et voient Corentin Tolisso mener l’offensive pour saborder une situation de cinq contre deux, préférant servir un Jordan Veretout qui perd ses moyens au moment de tirer que de servir Rayan Cherki seul dans la surface (22e). Le reste du temps, les Dogues dévorent les Gones, et Angel Gomes en profite pour enrouler un amour de coup franc à l’angle de la surface sur le premier poteau. Les visiteurs reviennent avec un tout autre visage des vestiaires, même si Meunier s’offre la première occasion de la seconde période, mais croise trop, bien décalé par Edon Zhegrova (49e). Confirmant leur regain de forme, Rayan Cherki se promène dans la défense lilloise pour servir Alexandre Lacazette qui envoie le ballon dans le ciel du stade Pierre-Mauroy, bien gêné par Diakité (53e). Un nouveau frisson passe devant la cage lilloise quand Maitland-Niles décoche une puissante frappe de l’extérieur sur un service de l’hyperactif Cherki, mais les hommes de Pierre Sage ne cadrent toujours pas (59e).

L’OL multiplie les offensives, et Cherki lâche sa spéciale passement de jambe frappe enchaînée, mais heurte la barre transversale de Lucas Chevalier (71e). La menace se précise, Chevalier sort une belle double parade sur corner, mais ce n’est que partie remise : à la retombée d’un nouveau coup de pied de coin, Maitland-Niles fusille le portier français du point de pénalty.vant que la VAR ne décide de laisser le LOSC devant, pour un léger hors-jeu de Niakhaté resté au contact du gardien (76e). Sur un énième centre lyonnais, AMN peut se racheter pour de bon, d’un centre puissant pour Fofana (1-1, 90e+1). Les Lyonnais se sont arrachés, et le partage des points est mérité.

LOSC (4-2-3-1) : Chevalier – Meunier (Touré, 85e), Diakité, Mandi, Gudmundsson – André, Mukau (Bayo, 81e) – Zhegrova (Bakker, 81e), Gomes (Bouaddi, 70e), Sahraoui (Fernandez-Pardo, 70e) – David. Entraîneur : Bruno Genesio.

OL (4-3-3) : Perri – Maitland-Niles, Ćaleta-Car, Niakhaté, Tagliafico – Veretout (Benrahma, 77e), Matić, Tolisso – Cherki, Lacazette (Mikautadze, 85e), Fofana. Entraîneur : Pierre Sage.

