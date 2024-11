Pierre Sage critique la première mi-temps lyonnaise face à Lille

Thalès, PIttakos, Bias, Solon, Chilon, Périandre, Cléobule, et donc Pierre, les Sept Sages sont désormais huit.

Heureusement que Malick Fofana a égalisé. Alors que l’Olympique lyonnais a rattrapé Lille sur le gong en Ligue 1 en ouverture de la 9e journée (1-1), l’entraîneur lyonnais a poussé une gueulante en conférence de presse d’après-match.

« Je trouve notre première mi-temps inadmissible, a avoué Pierre Sage au micro de DAZN. On s’est complètement abandonné. On était indigne d’être l’Olympique Lyonnais.« Il n’y avait aucune intensité, aucune mentalité à jouer ce match pour être compétitif. L’erreur qu’a fait Lille, c’est de nous laisser en vie. À la mi-temps, je leur ai dit que je m’en foutais du score. Je voulais voir l’OL sur le terrain. Ce n’était pas notre équipe. Notre pressing était mal coordonné. On a eu du mal, la meilleur nouvelle était qu’on ne soit mené qu’1-0 à la pause. »



Pierre Sage est ensuite revenu sur son comportement :« J’essaie d’être à l’image de ce que je souhaite des joueurs sur le terrain. Je ne m’énerve pas, je reste concentrer sur ce qu’on a à faire. Je tiens à féliciter les joueurs d’avoir gardé le cap. C’est le signe des équipes qui vont bien. »

🎙️ | Une première période "inadmissible", finalement rattrapée en seconde mi-temps ! 🗣️👥 #LOSCOL pic.twitter.com/H23tcsioky — DAZN France (@DAZN_FR) November 1, 2024

Pierre comme une image.

