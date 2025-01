José Mourinho défend Pierre Sage et tacle John Textor

Vrais reconnaissent vrais.

Interrogé au micro de Canal+ après Fenerbahçe-OL, qui s’est soldé sur un score nul et vierge, l’entraîneur du club turc José Mourinho a été interrogé sur les rumeurs d’éviction qui entourent Pierre Sage. Ce qui a permis au Special One de donner son avis sur la question, et de prendre la défense du coach lyonnais. « Cette équipe (Lyon) est une bonne équipe, et une équipe est une bonne équipe si elle a un bon entraîneur », a-t-il commenté.

Petite dédicace à Aulas

En plus d’encenser l’OL et son coach, Mourinho a plus largement donné son avis sur les patrons du foot. « Le football aujourd’hui, ce sont des clubs avec des propriétaires et présidents qui ne comprennent rien au football, a-t-il lâché en français. Ce ne sont plus des présidents comme Aulas qui restent 20 ans, qui comprennent le football. » Un petit tacle glissé à John Textor et une petite dédicace à Jean-Michel Aulas derrière, Mourinho avait envie de faire du Mourinho.

🗣️ "Une bonne équipe l'est si elle a un bon entraîneur, et Lyon est une bonne équipe" José Mourinho prend la défense de Pierre Sage 💥

En voilà un qui n’a pas l’intention de devenir coach de Botafogo.

