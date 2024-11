En direct : Lille-Lyon (1-0)

C'EST LA MI-TEMPS !

Grâce à un pion de David, suite à une belle erreur de Maitland-Niles, les Dogues mènent logiquement les débats à la fin de ce premier acte. Malgré tout, les Gones s'en sortent bien tant les hommes de Bruno Genesio auraient pu faire le break à plusieurs reprises. Si l'OL veut retourner cette rencontre, il faudra montrer un tout autre visage en seconde mi-temps.

À toute les copains et copines, je vais boire un verre d'eau, on se retrouve dans 10 min grand max pour vivre ensemble le second acte !