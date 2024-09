Alexandre Lacazette ne cherche pas d’excuses à sa période de disette

L’heure de se faire un grec.

À la peine au moment de conclure depuis le début de saison, à l’image de son équipe, Alexandre Lacazette espère remédier à cela face à l’Olympiakos, ce jeudi, pour l’entrée en lice de l’OL en Ligue Europa au Groupama Stadium. Auteur de 27 et 19 buts en Ligue 1 lors des deux dernières saisons, l’international français n’a toujours pas fait trembler les filets cette saison.

Pour autant, il ne se cherche pas d’excuses. « Je ne cherche pas d’excuses sur le fait que j’ai participé aux JO. C’est juste un manque d’efficacité. Il suffit d’un but. Je ne pense pas que, cette saison, tous mes matchs sont horribles. Je pense que j’ai fait des matchs pas mal même sans marquer. Je sais que mon manque d’efficacité ternit mes matchs, mais je préfère m’arrêter à ça et continuer à travailler plutôt que de me chercher des excuses », a-t-il expliqué en conférence de presse, ce mercredi.

Au pire, Duje Ćaleta-Car peut lui donner deux trois conseils.

