Gift Orban s'excuse après avoir félicité Sinaly Diomandé pour son but

Féliciter, c’est tromper ?

Quatre jours après la cruelle défaite contre Beşiktaş (0-1), les Lyonnais n’ont guère fait mieux contre Auxerre (2-2). Au retour des vestiaires, Sinaly Diomandé a joué un très mauvais tour à ses anciens coéquipiers, marquant d’un super coup de casque sur corner et étant l’auteur de la frappe lointaine sur le deuxième but auxerrois.

Passé au club entre 2020 et 2024, l’ancien Gone a reçu les félicitations de quelques anciens coéquipiers… mais également d’un certain Gift Orban. Blessé mais toujours au club, le Nigérian a posté un « Top » sous une publication de Diomandé, accompagné de deux émojis flammes.

Et non ceci n’est pas un montage mesdames et messieurs pic.twitter.com/WVXpycyWzL — 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗔𝗿𝗲𝗮™ (@GonesArea) October 27, 2024

Une réaction qui a provoqué la colère de plusieurs supporters lyonnais. En story Instagram, l’attaquant n’a pas tardé à réagir, en présentant ses excuses dans la foulée : « Excusez-moi les fans de l’OL c’est par erreur que j’ai fait ce commentaire. C’est juste pour encourager mon ami. Je n’ai même pas vu que c’est la photo de notre match. (…) Pour l’OL, je suis désolé. Merci. »

C’est vrai ça, quelle idée de poster une photo du match du jour !

