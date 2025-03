Paulo Fonseca ne tarit pas d’éloges au sujet de Strasbourg

On en connaît un qui veut se faire bien voir par les propriétaires de Chelsea.

Un choc pour la Ligue des champions entre Strasbourg et Lyon ce vendredi soir ? Oui, absolument ! L’OL (5e) n’a que deux points de retard sur le podium, alors que les Alsaciens (6e) ne sont que quatre longueurs derrière les Monégasques (3e) et les Niçois (4e). Autant dire que le perdant de ce match fera une bien mauvaise opération dans la course à la C1. Si les Gones, qui restent sur cinq victoires consécutives avant la trêve, peuvent éventuellement clamer le statut de favoris, Paulo Fonseca, leur entraîneur, est très méfiant concernant le RCSA.

Reprendre comme l’OL avait fini

« Pour moi, c’est une des meilleures équipes de Ligue 1. Offensivement, ils sont très forts. C’est une équipe qui travaille très bien. L’entraîneur a fait un magnifique travail avec des jeunes joueurs. C’est une équipe que j’aime beaucoup regarder. Ce sera difficile pour nous et pour Strasbourg aussi », a décrypté l’ancien coach du LOSC en conférence de presse ce jeudi. Serait-il inquiet de constater que la trêve ait pu briser la bonne dynamique de son équipe ? « Je n’ai pas de peur. » Même si « ce n’est pas un moment facile parce que nous n’avons pas tous les joueurs en même temps », le technicien, qui fait allusion aux retours éparpillés des internationaux, garde « beaucoup de confiance dans tous les joueurs de l’équipe ».

À part Malick Fofana, le groupe lyonnais est au complet selon son entraîneur.

Un arrêté préfectoral restreint le déplacement des supporters de l’Olympique lyonnais à Strasbourg