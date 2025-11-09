S’abonner au mag
Les notes de Lyon-PSG

Par Florian Manceau

Un magicien nommé Vitinha, un dynamiteur capable d’enflammer un stade et beaucoup d’absents : si le Paris Saint-Germain a battu de justesse l’Olympique lyonnais, des joueurs des deux équipes ont tout de même pu se distinguer. De bonne ou de mauvaise manière.

Lyon

Afonso Moreira

Quand le joueur le plus décisif offensivement de l’équipe est le remplaçant de l’habituel joueur le plus décisif tout court, c’est qu’il y a un flippant déficit de talent dans l’effectif. Ou une cascade de blessures. Ou un manque de banc. Ou les trois.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Ainsley Maitland-Niles

C’est à cause de lui qu’une vague de chaleur est annoncée pour la semaine à venir, vu son aptitude à mettre le feu avec une seule étincelle.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Rachid Ghezzal

En voilà un qui avait depuis longtemps coché la date du mardi 11 novembre pour profiter à fond des deux jours fériés rapprochés et faire le pont de vendredi à mercredi. Complètement absent, donc. Logiquement remplacé par Adam Karabec, travailleur à mi-temps.

Note de la rédaction Off
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Dominik Greif

Encaisser trois buts et avoir quasiment la moyenne, ce n’est déjà pas mal. Il ne voudrait pas un commentaire positif pour son sublime sauvetage inutile, non plus ?

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Nicolás Tagliafico

A failli réussir l’exploit de terminer la rencontre après avoir enchaîné les délits. C’était compter sans le temps additionnel et le sens de la justice… Un autre Nicolas envoyé à la case prison.

Note de la rédaction Un poteau
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Paris Saint-Germain

Vitinha

Un magicien qui, en plus d’utiliser sa jambe en guise de baguette pour métamorphoser le ballon en caviar, est capable de transformer les images de la VAR pour rendre ses fautes invisibles. Wingardium Levitinha !

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Khvicha Kvaratskhelia

Davantage présent que le nombre réuni de a et de k dans son patronyme.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Warren Zaïre-Emery

Il n’a déjà jamais su choisir entre ses deux noms, pas la peine de lui demander de choisir entre mal défendre et bien attaquer.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Lucas Chevalier

En voilà un autre qui avait depuis longtemps coché la date du mardi 11 novembre pour profiter à fond des deux jours fériés rapprochés et faire le pont de vendredi à mercredi. Complètement absent, donc.

Note de la rédaction Off
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

João Neves

Le saviez-vous ? Selon l’Observatoire du football CIES, la taille moyenne d’un footballeur professionnel est de 181,1 cm. Neves, lui, en fait sept de moins et est quand même capable de sauter plus haut que tout le monde pour donner la victoire à son équipe dans le temps additionnel. Un véritable grand joueur.

Note de la rédaction 95e
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

