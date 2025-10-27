L'OL peut-il survivre sans Malick Fofana ?

Et si la saison de l’Olympique lyonnais avait basculé dimanche soir… Peu après 22 heures, Ismaël Doukouré commet la faute sur Malick Fofana, qui s’apprêtait à prendre l’espace dans son dos. La cheville droite de l’international belge ne s’en remettra pas et il faudra l’intervention de la civière pour évacuer le joueur. Cela n’a pas empêché l’OL de s’imposer (2-1) en supériorité numérique, et de grimper à la quatrième de Ligue 1, avec seulement deux points de moins que le leader parisien. Mais les perspectives des Gones ne sont plus tout à fait les mêmes sans leur numéro 11.

Deux mois d’absence ?

Le bulletin médical se fait encore attendre, mais Lyon craint le pire. Jorge Maciel affichait son inquiétude dimanche soir sur Ligue1+ : « Il est à l’hôpital, il passe des radios. On ne sait pas trop, les images ne sont pas rassurantes mais il faut attendre. » Corentin Tolisso a lui aussi évoqué la condition de son coéquipier chez le diffuseur. « Tout ce que je peux dire, c’est que ce n’est pas le pire normalement », a-t-il glissé. L’hypothèse de la fracture s’éloigne, laissant place à celle de l’entorse. Un verdict qui éloignerait le Belge des terrains pendant environ deux mois. Fofana manquerait donc toute la fin d’année, soit onze matchs toutes compétitions confondues, dont le déplacement chez le Betis le 6 novembre et la réception du PSG trois jours plus tard.

Un énorme coup dur alors que Lyon réalise son meilleur début de saison depuis 2012-2013. Fofana n’y est pas étranger : l’OL s’était fait à l’idée de s’en séparer cet été compte tenu de sa situation financière et de la cote du joueur notamment en Angleterre, mais le mercato en a décidé autrement (c’est Georges Mikautadze qui a été « sacrifié ») et le Belge a continué à mettre le feu dans son couloir gauche. Son impact va bien au-delà de ses deux buts et une passe décisive en championnat. Contre Strasbourg, le Belge a gagné cinq duels gagnés, a obtenu deux fautes et a fait planer une menace permanente sur la défense alsacienne. C’est d’ailleurs lui qui a provoqué l’ouverture du score en filant dans le dos de Doukouré (encore lui) et en centrant du pied gauche, obligeant le défenseur à marquer contre son camp.

Un problème, peu de solutions

Systématiquement titulaire, Malick Fofana n’a manqué que 10% des minutes cette saison en Ligue 1. Il avait raté sept matchs sur blessure en 2024-2025, et l’OL n’en avait gagné que deux. Sa vitesse et sa qualité de dribble feront cruellement défaut aux Gones lors des prochaines semaines. Le secteur offensif de Paulo Fonseca perd un élément sans équivalent. Le côté gauche pourrait être confié au jeune Afonso Moreira (20 ans), sur qui le staff lyonnais a misé dimanche au moment de remplacer le Belge. Le Portugais a même ouvert son compteur en Ligue 1 et est reparti avec le trophée d’homme du match.

De là à assumer cette responsabilité chaque semaine, alors qu’il n’a encore jamais été titulaire depuis son arrivée à Lyon ? Pas sûr. Toutes compétitions confondues, il n’y a qu’un seul match que Fofana n’a pas démarré cette saison, le 2 octobre, contre Salzbourg. Paulo Fonseca avait alors choisi de le remplacer à gauche par… Corentin Tolisso. Le capitaine lyonnais peut dépanner, mais il n’offrira ni la vitesse, ni la capacité à déséquilibrer la défense adverse du Belge. L’OL se retrouve ainsi dépourvu de l’un de ses rares dynamiteurs. Pas top alors que la course à une qualification en Ligue des champions bat son plein : Lens, Marseille, Lyon, Lille, Monaco et Strasbourg se tiennent en trois petits points. Pas idéal non plus d’un point de vue financier, alors que la valeur marchande de Fofana reste primordiale pour l’avenir de l’OL.

