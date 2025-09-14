S’abonner au mag
Georges Mikautadze : « Je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime »

AC
Le sacrifice du Gone.

Parti en larmes cet été à Villarreal pour 35 millions d’euros, seulement un an après être revenu à l’OL par la grande porte, Georges Mikautadze ouvre son cœur. Dans un entretien diffusé ce dimanche par Canal +, l’international géorgien regrette évidemment son départ du Rhône : « Il restait 4-5 jours de mercato. On savait qu’une vente devait être faite. J’ai eu cette opportunité avec Villarreal. Ça s’est passé comme ça, assez rapidement. Je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime. »

En Espagne, Mikautadze a disputé ses premières minutes avec le Sous-Marin Jaune ce samedi : défaite 2-0 sur la pelouse de l’Atlético de Madrid.

Georges Mikautadze envoyé à Villarreal

AC

