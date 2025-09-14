Georges Mikautadze : « Je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime »

Le sacrifice du Gone.

Parti en larmes cet été à Villarreal pour 35 millions d’euros, seulement un an après être revenu à l’OL par la grande porte, Georges Mikautadze ouvre son cœur. Dans un entretien diffusé ce dimanche par Canal +, l’international géorgien regrette évidemment son départ du Rhône : « Il restait 4-5 jours de mercato. On savait qu’une vente devait être faite. J’ai eu cette opportunité avec Villarreal. Ça s’est passé comme ça, assez rapidement. Je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime. »

« Je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime » L’interview exclusive de Georges Mikautadze est à retrouver ce soir dans le CANAL Football Club dès 19h30 en clair sur CANAL+ pic.twitter.com/swaqjLtJlY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 14, 2025

En Espagne, Mikautadze a disputé ses premières minutes avec le Sous-Marin Jaune ce samedi : défaite 2-0 sur la pelouse de l’Atlético de Madrid.

