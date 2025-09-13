Première ratée pour Mikautadze avec Villarreal, battu par l’Atlético

Atlético 2-0 Villarreal

Buts : P. Barrios (9e) et N. Gonzalez (52e) pour les Colchoneros

Dure entrée en matière pour le roi Georges.

Ce samedi soir, l’Atlético a facilement disposé de Villarreal à domicile, sur le score de 2-0. Pablo Barrios a d’abord ouvert le score dans les dix premières minutes, avant que Nicolas Gonzalez ne vienne inscrire le but du break au retour des vestiaires. Une première défaite pour Georges Mikautadze avec le Sous-Marin jaune, et une performance individuelle compliquée face à l’une des défenses les plus rugueuses du championnat espagnol.

🚨 EX-OL ! 🦁 C’était ce soir le premier match de Mikautadze avec Villareal. Une première malheureusement difficile pour lui face à un Atlético solide. 🥲 Ses statistiques : - 79 minutes jouées - 11/15 passes réussies - 4/7 duels remportés - 3 fautes subies #TeamOL #Lyon pic.twitter.com/RQJYnvUlB7 — FansGones 🦁 (@LesFansGones) September 13, 2025

Particulièrement bien cerné par la patrouille franco-espagnole Le Normand-Lenglet, le Géorgien n’a pas existé, contraint de céder sa place à Oluwayesi à dix minutes du terme. Pourtant auteur d’un bon début de saison, Villarreal subit son premier revers de la saison et reste dans le top 4 en attendant les matchs de dimanche. De leur côté, les Colchoneros se donnent de l’air avec une première victoire de la saison et une petite neuvième place en attendant un éventuel début de série positive.

Ça risque quand même de piquer mercredi prochain à Liverpool…

