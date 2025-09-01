S’abonner au mag
Les adieux émouvants de Georges Mikautadze à l'OL et au Groupama Stadium

MBC
Les adieux émouvants de Georges Mikautadze à l'OL et au Groupama Stadium

Georges Cœur de Lyon.

À la suite de la courte victoire de l’Olympique lyonnais contre l’Olympique de Marseille (1-0), Georges Mikautadze, en tribune pendant la rencontre, est allé saluer une dernière fois le groupe de supporters des Bad Gones. Dans l’attente de l’officialisation de son transfert à Villarreal, qui va apporter des liquidités nécessaires à la survie de l’OL, le Géorgien a indiqué que « le club et l’institution passaient avant tout ».

« Je voulais marquer mon histoire ici »

Avec seulement une saison dans les pattes sous la tunique rhodanienne, Mikautadze quitte l’OL « le cœur très lourd. Comme tout le monde sait, je vais partir de Lyon. Je voulais marquer mon histoire ici, mais voilà le football c’est comme ça. » Après cette déclaration sincère, les ultras lyonnais ont entonné le nom de leur attaquant parti trop tôt. 

La Ligue des champions avec Villarreal, voilà au moins une belle consolation.

