Benjamin Pavard en route vers Marseille ?

Bientôt un nouveau Benji Pavard Squad ?

L’Olympique de Marseille a décidément plusieurs tours dans son sac. Alors que Nayef Aguerd est arrivé ce lundi matin, le club phocéen tient à renforcer encore plus son secteur défensif. Ainsi, c’est Benjamin Pavard qui pourrait renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, selon L’Équipe.

Vers un prêt payant

L’international français formé au LOSC est certes gourmand (sous contrat jusqu’en 2028 à l’Inter et un salaire de 5 millions d’euros par an), mais cela ne rebute pas spécialement Medhi Benatia, directeur sportif qui mouille sa chemise sur le dossier. Il reste environ quatre heures pour régler tous les détails, alors que les négociations tournent autour d’un prêt payant avec option d’achat à 15 millions d’euros. Les Nerazzurri semblent de toute manière plus compter particulièrement sur le défenseur, puisque Manuel Akanji est annoncé dans le sens des arrivée.

En tout cas, l’opération retour au bercail des champions du monde 2018 se passe à merveille…

