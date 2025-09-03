S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J3
  • Lens-Brest (3-1)

La direction de l’arbitrage explique l’exclusion de Magnetti et Roy à la fin de Lens-Brest

SF
La direction de l’arbitrage explique l’exclusion de Magnetti et Roy à la fin de Lens-Brest

Ah c’est tout de suite plus clair ! (non.)

Cinq jours après la victoire du RC Lens face à Brest à Bollaert (3-1), la direction technique de l’arbitrage de la FFF explique dans son débrief hebdomadaire les raisons des exclusions de Hugo Magnetti et Éric Roy après le coup de sifflet final. Alors capitaine du jour, le milieu de terrain a laissé sa frustration s’échapper avec de grands gestes, jugés comme une « gestuelle explicite et manifeste ». Résultat : deuxième jaune et rouge, sachant que son équipe était déjà à 10 suite à l’expulsion de Radoslaw Majecki. Éric Roy s’approche ensuite pour demander des comptes : rouge lui aussi. La FFF rappelle que l’arbitre reste maître du terrain… même quand le match est terminé.

Les limites du dialogue après le coup de sifflet final

Dans leur analyse, la direction de l’arbitrage précise que la loi 12 stipule qu’un officiel d’équipe doit recevoir un carton rouge s’il « pénètre sur le terrain pour chercher la confrontation avec un arbitre » (y compris à la mi-temps ou à l’issue du match). La DTA rappelle enfin que, dans un objectif d’échanges et d’ouverture, elle a instauré la possibilité d’un dialogue dès 30 minutes après le coup de sifflet final entre le capitaine et/ou l’entraîneur et l’arbitre, dans le vestiaire de ce dernier. Résultat : deux expulsés, un portier suspendu et une équipe brestoise qui rentre au vestiaire avec plus de frustration que de points.

En revanche, pas de réponse directe à la sortie de Kenny Lala, furieux : « L’arbitre nous traite comme des chiens ».

«  Il nous traite comme des chiens » : la colère froide de Kenny Lala après Lens-Brest

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le mercato va-t-il vous manquer ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
95
43

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine