Le sélectionneur du Canada en remet une couche sur Donald Trump

Marsch attaque !

En février dernier, le sélectionneur américain du Canada Jesse Marsch faisait l’actualité lors d’une conférence de presse organisée par la CONCACAF. Lors de celle-ci, le technicien de 51 ans s’était attaqué aux propos de son propre président Donald Trump, ayant déclaré considérer le Canada comme le 51e État des États-Unis. Dans le cadre d’une interview fleuve accordée au magazine So Foot à neuf mois du Mondial nord-américain, qui se déroulera aussi au pays à la feuille d’érable, Jesse Marsch reçoit à son domicile pour revenir entre autres sur cette sortie fracassante.

« Cet épisode sur le 51e État était vraiment insultant, insensible et injurieux envers le peuple canadien. J’ai senti qu’il était vraiment important de parler en leur nom, réagit-il. Tous ceux qui ne sont pas pro-Trump sont d’accord là-dessus : on ne devrait pas parler d’annexer le Canada. C’est un pays qui a toujours été un allié, un vrai soutien pour les États-Unis. Évidemment, il y a des enjeux économiques, mais faire pression sur d’autres pays pour qu’ils enrichissent le tien financièrement n’est pas une politique soutenable. »

Quand je vois le bordel qui se passe dans mon pays, honnêtement, je me sens plus canadien.

Encore une fois, Jesse Marsch a livré son attachement au peuple canadien, dont il mènera l’équipe nationale pour sa première Coupe du monde à domicile. Avec une nouvelle pique directement adressée à la politique du président de son pays d’origine. « L’Amérique, c’est une idée multiculturelle, mais elle a été défigurée par trop de racisme et de séparatisme. Et les valeurs qui me touchent correspondent plus à ce que sont les Canadiens. […] Quand je vois le bordel qui se passe dans mon pays, honnêtement, je me sens plus canadien. J’aime les États-Unis, mais je suis super déçu de l’état d’esprit politique là-bas en ce moment. »

