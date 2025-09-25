S’abonner au mag
  • Mondial 2026

La FIFA présente ses trois mascottes pour la Coupe du monde 2026

Disneyland a de la concurrence.

Après l’annonce de la présence des trois mascottes prévues pour la Coupe du monde 2026, la FIFA a révélé ce jeudi les apparences de ces mascottes, représentant chacune un des pays hôtes de la compétition.

Trois pays, trois mascottes

Le Mexique, les États-Unis et le Canada sont représentés respectivement par un jaguar, un pygargue à tête blanche et un élan. Mais attention, ils préfèrent être appelés : Zayu (le jaguar), Clutch (le pygargue) et Maple (l’élan).

Au-delà de l’aspect représentatif, ces mascottes devraient servir à attirer les plus jeunes, symbolisant l’ambiance festive et chaleureuse autour du football, selon le président de la FIFA, Gianni Infantino : « Plus y a de mascottes, plus la fête sera belle, assure-t-il, à l’image de la Coupe du monde, Maple, Clutch et Zayu sont synonymes de joie, d’énergie et de convivialité. »

Des tee-shirts à l’effigie des mascottes et le jeu vidéo FIFA Heroes sont aussi prévus l’année prochaine, histoire que ces mascottes aient une durée de vie un peu plus longue que quelques semaines.

Vivement celles pour notre Mondial à 196 !

Gold Cup : l’enfer, c’est les hôtes

