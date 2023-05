Découvrez l’étrange logo de la Coupe du monde 2026

Mais combien a bien pu écouter cette œuvre d’art ?

Ce mercredi, la FIFA a révélé le logo de la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera en 2026 en Amérique du Nord. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’identité visuelle du tournoi américano-canado-mexicain n’a pas bénéficié d’une recherche en profondeur. En effet, en lieu et place d’un logo stylisé faisant la part belle aux pays organisateurs, comme pour chaque édition à ce jour, l’événement planétaire aura droit à un Trophée Jules Rimet « collé » sur le chiffre 26, disposé à la verticale, et doublé d’une police minimaliste.

Une initiative pour ne froisser personne et marquer le coup, puisque le Mondial 2026 sera le tout premier à trois hôtes ? Difficile à dire, mais depuis Los Angeles où le logo a été dévoilé, Gianni Infantino a parlé d’un « cri de ralliement » au nom de « la plus inclusive de toutes les Coupes du monde ».

Toujours aussi charmant.

Les pays organisateurs du Mondial 2026 automatiquement qualifiés