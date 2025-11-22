S’abonner au mag
Une équipe de CRS qualifiée pour la Coupe du monde 2026

JD
Laurent Nunez successeur de Didier Deschamps, on ne l’avait pas vu venir celle-là.

La gestion de la finale de la Ligue des champions 2022 semble servir d’exemple à certains. Par exemple, à la police de l’État du Jalisco, dont la capitale, Guadalajara, accueillera 4 des 13 rencontres hébergées par le Mexique lors du prochain Mondial. Visiblement impressionnée par les états de faits de nos Robocops, la direction des flics locaux a décidé de leur offrir une formation dispensée par une compagnie de CRS française. Cocoricop !

« Les responsables ont abordé en théorie et en pratique la façon de privilégier la médiation, le dialogue et le contrôle tactique, piliers d’une police de première ligne », s’est justifié dans un point presse Juan Pablo Hernandez Gonzalez, secrétaire à la Sécurité du Jalisco. Avant d’ajouter avoir bien en tête que la Coupe du monde fait partie des événements qui exigent « une police préparée, humaine et stratégique, capable de répondre avec professionnalisme à des scénarios complexes. En cas d’actes de violences ou de groupes d’agitateurs qui chercheraient à mettre la population en danger, nous aurons plus d’outils pour mener à bien une action préventive ».

Insister autant sur la prévention, le dialogue et la médiation, c’est louche. En tout cas, la plupart des supporters qui arrivent (encore) à se déplacer dans les stades en France pourraient avoir un son de cloche légèrement différent.

