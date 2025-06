Gold Cup : le Canada sort dès les quarts, les États-Unis passent sur le fil

Canada 1-1 (5-6 TAB) Guatemala

Buts : Jonathan David (30e, SP) pour le Canada // Rubin (69e) pour le Guatemala

Tirs au but réussis : Promise David, Jebbison, Cornelius, Choinière et Saliba pour le Canada // Santis, Samayoa, Herrera, Lom, Altán et Morales pour le Guatemala. Tirs au but manqués : Larin et Luc de Fougerolles pour le Canada // Pinto pour le Guatemala.

Cette Gold Cup est-elle celle de l’Amérique latine ? Après la qualification du Mexique et le braquage du Honduras face au Panama, un autre succès inattendu touche la meilleure compétition se jouant actuellement aux États-Unis. Après neuf buts marqués et une première place dans le groupe B, le Canada devait faire de ce match contre le Guatemala, 106e au classement FIFA, une formalité.

Une première depuis 1996 pour le Guatemala

Tout se passe bien au premier abord : dominants, les Canucks ouvrent le score à la demi-heure, grâce à un penalty de l’ex-Lillois Jonathan David. Mais juste avant la pause, Jacob Shaffelburg récolte un deuxième carton jaune pour un vilain geste d’humeur. Très vite, le Guatemala va reprendre confiance et arriver à égaliser sur une tête sublime de Rubio Rubin, déjà buteur contre la Guadeloupe. Confiance qui va se voir à la séance de tirs au but : tandis que Darwin Lom va se permettre une panenka, Cyle Larin et Luc de Fougerolles vont échouer à onze mètres. Los Chapines atteignent le dernier carré de Gold Cup pour la deuxième fois de leur histoire, la première remontant à 1996.

États-Unis 2-2 (4-3 TAB) Costa Rica

Buts : Luna (43e) et Arfsten (47e) pour les États-Unis // Calvo (12e, SP) et Martínez (71e) pour le Costa Rica

Tirs au but réussis : Adams, Tillman, Freeman et Downs pour les États-Unis // Martínez, van der Putten et Brenes pour le Costa Rica. Tirs au but manqués : Berhalter et Tolkin pour les États-Unis // Vargas, Calvo et Rojas pour le Costa Rica.

Team USA a bien failli passer à côté de sa Gold Cup. Ayant vu les échecs du Panama et du Canada, Mauricio Pochettino a opté pour un système de jeu plus pragmatique. Exit Jack McGlynn, auteur d’un gros début de compétition, au profit de Sebastian Berhalter, à vocation défensive. Une idée qui leur a coûté très cher. Deux fois, le Costa Rica marquera contre le cours du jeu. Un penalty à l’entame de match pour ouvrir le score, puis un exploit individuel de Carlos Mora pour égaliser.

Keylor Navas a trouvé son maître

Heureusement que les Américains possèdent de grosses individualités offensives. À commencer par Max Arfsten, provoquant le penalty du Costa Rica, mais qui se rattrapera par une passe décisive pour Diego Luna avant de marquer, servi par Malik Tillman. Cette séance de tirs au but, la troisième de la compétition, aura été la plus irrespirable. Un duel où l’élève dépassera le maître Keylor Navas, Matt Freese stoppant trois penaltys pour emmener les États-Unis en demi-finales.

Ça sent une septième finale entre le Mexique et les USA, cette histoire.

