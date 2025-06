L'Arabie saoudite ne remportera pas la Gold Cup

Fin de l’anomalie.

Invité à disputer la Gold Cup – compétition qui rassemble logiquement les pays de la CONCACAF (Amérique du Nord, Amérique centrale et les Caraïbes) – l’Arabie saoudite s’est arrêtée en quart de finale, battu par le Mexique (2-0). Les hommes d’Hervé Renard n’ont rien pu faire face aux Mexicains qui rejoignent le dernier carré de la compétition pour la 10e fois de suite grâce à un pion d’Alexis Vega et un CSC d’Abdullah Madu.

En demi-finale, El Tricolor affrontera le Honduras qui s’est imposé un peu plus tôt aux tirs au but face au Panama (1-1, 5-4 TAB). Les deux derniers tickets pour le dernier carré vont se jouer ce dimanche soir entre le Canada et le Guatemala et entre les États-Unis et le Costa Rica.

l’Arabie saoudite peut toujours tenter sa chance à la CAN, la Copa América et à l’Euro.

