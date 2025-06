Gold Cup : les États-Unis et l’Arabie saoudite qualifiés en quarts, Haïti éliminé

Pas de surprise.

En battant Haïti 2-1 dans la nuit de dimanche à lundi, les États-Unis se sont assuré la première place de leur groupe. Avec une campagne parfaite (trois victoires en trois matchs), ils sont, pour l’instant, la seule équipe à avoir réussi cet exploit, en attendant le match entre le Panama et la Jamaïque.

À domicile, les Américains poursuivent leur épopée pour tenter de succéder au Mexique. Après l’ouverture du score de Malik Tillman à la 10e minute, puis l’égalisation de Louicius Deedson neuf minutes plus tard, les hommes de Mauricio Pochettino ont arraché la victoire grâce à un but de Patrick Agyemang à un quart d’heure du terme. Pas de miracle pour Haïti, alors que l’Arabie saoudite a pu se contenter d’un nul contre Trinité-et-Tobago pour valider son ticket.

Des 0-0 dans une poule sans enjeu

Avant cette troisième et dernière journée, le scénario du groupe A était déjà connu : le Mexique et le Costa Rica étaient qualifiés, la République dominicaine et le Suriname éliminés. Sans véritable enjeu, les deux rencontres se sont soldées par des scores vierges, chaque équipe semblant éviter de se fatiguer inutilement.

Quarterfinal drama ready for Minneapolis 👊 pic.twitter.com/IPuap5M2D4 — Gold Cup (@GoldCup) June 23, 2025

En quarts de finale, les États-Unis affronteront le Costa Rica, tandis que le Mexique tentera de défendre son titre face à l’Arabie saoudite.

