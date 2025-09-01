Le guide de la Ligue 1 en couverture de SO FOOT !

Au sommaire du nouveau numéro de SO FOOT : le guide de la Ligue 1 et quelques grosses sucreries pour passer la rentrée...

+ Avant-match

Rapido. Killian Corredor, attaquant du SV Darmstadt 98 a des révélations à vous faire sur ChatGPT.

Clasico. Mais bon sang, pourquoi les footballeurs se bandent-ils les poignets?

Chelsea Boys. On décortique pour vous le pléthorique effectif des Blues.

Jour après jour. Un mois de violence, de mauvais goût et de ruée vers l’or.

Road to USA. Rencontre avec Jesse Marsch, le sélectionneur américain anti-Trump du Canada.

+ Couverture

Le guide de la Farmers League. Effectifs, compos, systèmes de jeu, data, prédictions: tout ce qu’il faut savoir sur les 18 équipes de L1 qui vont pimenter votre année.

+ Reportages

Fideo club. Après 18 saisons en Europe, Angel Di Maria est revenu chez lui, à Rosario Central. Pour s’offrir une tournée d’adieux? Ou pour reprendre le fil de sa vie d’avant?

La tragédie de la forêt. Le 1erdécembre 2024, une bousculade lors de la finale d’un tournoi régional à Nzérékoré, en Guinée, coûtait la vie à officiellement 56 personnes. Beaucoup plus, selon les familles de victimes…

+ Portfolio

Classe départ. Qui dit rentrée dit photo de classe. Retour sur ces drôles de mises en scène qui ont longtemps jauni les murs des bars des sports.

+ Entretiens

Frédéric Antonetti. Désormais discret coordinateur sportif de Bastia, l’ancienne grande gueule du foot français reçoit pour parler deuil et épreuves de la vie, et tirer le bilan de trois décennies sur les bancs de l’Hexagone.

David de Gea. Désormais dans les bois de la Fiorentina, le portier espagnol sort du silence pour raconter son année sabbatique, sa passion du metal et le déclassement du Manchester United post-Alex Ferguson.

+ Légende

Christian Karembeu. Avant de tout gagner à Nantes, au Real et chez les Bleus, l’ex-mari d’Adriana a été chasseur, pêcheur et agriculteur dans sa tribu, en Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Un territoire dont il continue à porter les combats.

+ Culture foot

Mathieu Tulissi Gabard. Vingt ans après avoir quitté le centre de Montpellier, le jeune écrivain sort Footboys, dans lequel il dévoile l’envers du décor du milieu de la formation française. Spoiler: c’est pas joli joli.

Top 10 : Triplé en Ligue 1