Le bel hommage de Rúben Neves à Diogo Jota

Vrai frère jusqu’au bout.

Alors que le décès de Diogo Jota a fait vaciller le monde du foot, il a évidemment eu un écho plus particulier encore au Portugal et auprès de ses amis, comme Rúben Neves. Particulièrement proche de l’ancien joueur de Liverpool, celui qui évolue désormais à Al-Hilal compte bien faire vivre la mémoire de son pote le plus longtemps possible. Alors qu’il a repris le numéro 21 de Jota en sélection la semaine dernière, voilà que le milieu a révélé un tatouage représentant les deux joueurs sur un terrain en train de s’enlacer.

Du côté de la fédération et du sélectionneur Roberto Martínez, les hommages se sont encore multipliés, avec différentes déclarations rappelant que le joueur était toujours dans les esprits, la fédé reprenant l’expression de « 23+1 ».

Un hommage de plus.

La fédération portugaise défend Cristiano Ronaldo, absent des obsèques de Jota

