S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J13
  • Auxerre-Lyon

L’OL est décimé avant de se déplacer à Auxerre

CDB
L’OL est décimé avant de se déplacer à Auxerre

Des maux de tête à venir pour Paulo Fonseca.

Deux semaines après sa cruelle défaite face au PSG dans les derniers instants de la rencontre (2-3), l’Olympique lyonnais s’avance avec une ribambelle de blessés avant le déplacement à Auxerre, lanterne rouge du championnat. « Nous avons beaucoup de problèmes, a annoncé Fonseca en conférence de presse ce vendredi. Rachid (Ghezzal) a connu un problème musculaire, Ainsley (Maitland-Niles) a été malade ces deux derniers jours. Fofana et Nuamah ne sont toujours pas disponibles. »

Des gros problèmes en défense

À ces absences s’ajoutent celles d’Orel Mangala et Ruben Kluivert, blessés, ainsi que de Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Hans Hateboer, suspendus. De retour de blessure, Pavel Sulc ne pourra sûrement pas commencer la rencontre. « Nous n’avons pas beaucoup de solutions », a confié Fonseca, qui dispose seulement de trois défenseurs de métier pour ce rendez-vous : Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner Vinícius.

Malgré les nombreux absents, l’entraîneur de l’OL a annoncé ses ambitions pour la rencontre de samedi à l’Abbé-Deschamps : « Il faut rester orgueilleux, maintenir notre mentalité. Il faudra faire preuve de concentration pendant toute la durée du match. »

Les joueurs de Lyon-la-Duchère sont disponibles si besoin.

Pluie de sanctions en Ligue 1 après la commission de discipline

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Les notes des Bleus
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Azerbaïdjan-France (1-3)
Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Voulez-vous que l'Italie se qualifie pour la Coupe du monde ?

Oui
Non
Fin Dans 18h
119
100

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!