L’OL est décimé avant de se déplacer à Auxerre

Des maux de tête à venir pour Paulo Fonseca.

Deux semaines après sa cruelle défaite face au PSG dans les derniers instants de la rencontre (2-3), l’Olympique lyonnais s’avance avec une ribambelle de blessés avant le déplacement à Auxerre, lanterne rouge du championnat. « Nous avons beaucoup de problèmes, a annoncé Fonseca en conférence de presse ce vendredi. Rachid (Ghezzal) a connu un problème musculaire, Ainsley (Maitland-Niles) a été malade ces deux derniers jours. Fofana et Nuamah ne sont toujours pas disponibles. »

Des gros problèmes en défense

À ces absences s’ajoutent celles d’Orel Mangala et Ruben Kluivert, blessés, ainsi que de Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Hans Hateboer, suspendus. De retour de blessure, Pavel Sulc ne pourra sûrement pas commencer la rencontre. « Nous n’avons pas beaucoup de solutions », a confié Fonseca, qui dispose seulement de trois défenseurs de métier pour ce rendez-vous : Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner Vinícius.

🗨 « Leur position au classement n’est pas représentative de leur qualité. » 🎙 Deux jours avant le déplacement à Auxerre, notre coach Paulo Fonseca s’exprime sur notre adversaire pour cette 13e journée de @Ligue1 ⚔#AJAOL pic.twitter.com/XZFRY9DGWy — Olympique Lyonnais (@OL) November 21, 2025

Malgré les nombreux absents, l’entraîneur de l’OL a annoncé ses ambitions pour la rencontre de samedi à l’Abbé-Deschamps : « Il faut rester orgueilleux, maintenir notre mentalité. Il faudra faire preuve de concentration pendant toute la durée du match. »

Les joueurs de Lyon-la-Duchère sont disponibles si besoin.

