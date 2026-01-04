Azzedine Ounahi forfait pour le reste de la CAN ?

Une qualification et un coup dur.

Drôle de dimanche pour le Maroc. Tombeurs de la Tanzanie, les Lions de l’Atlas ont validé leur billet pour les quarts de finale de la CAN, tout en retrouvant Achraf Hakimi, titulaire et sur le pré pendant 90 minutes. Mauvaise nouvelle toutefois : Azzedine Ounahi ne rejouera pas dans ce tournoi, à en croire les informations de L’Équipe. Débarqué au stade Prince Moulay Abdallah en béquilles, l’ancien Phocéen souffrirait d’une déchirure au mollet survenue à l’entraînement et devrait manquer six semaines de compétition.

Un coup dur pour les Marocains, qui devront se débrouiller sans l’un de leurs maîtres à jouer pour aller chercher leur premier trophée continental depuis 50 ans. Après avoir inscrit le but de la qualification pour le Grand Huit continental, Brahim Díaz n’a d’ailleurs pas manqué de rendre hommage à son coéquipier en brandissant un maillot floqué à son nom.

Au rythme où il va, ça risque de faire beaucoup de maillots à brandir.