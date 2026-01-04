L’Inter vient à bout du gardien de Bologne

Inter 3-1 Bologne

Buts : Zieliński (39e), Martinez (48e) et Thuram (74e) pour l’Inter // Castro (83e) pour Bologne

Lautaro Martinez à plusieurs reprises, Marcus Thuram, Alessandro Bastoni, Hakan Çalhanoğlu…

Tous, au gré des huit frappes tentées lors de la première période de cet Inter-Bologne comptant pour la dix-huitième journée de Serie A, ont buté sur le dénommé Federico Ravaglia. Ce dimanche, le gardien de but des visiteurs s’est montré quasiment infranchissable durant le premier acte et a enchaîné les parades. Seul Piotr Zieliński, en force et sur un service de l’attaquant argentin, a réussi à le tromper avant la pause au terme d’une jolie action collective.

Les attaquants se vengent

Suffisant pour récupérer les trois points à domicile, et reprendre la tête du championnat d’Italie (avec un point d’avance sur Milan, qui s’est imposé à Cagliari, et deux sur un Naples vainqueur de la Lazio). D’autant que Martinez a signé le break de la tête sur corner juste après l’entracte (et avant de toucher la barre transversale), et que Thuram a enfoncé le clou de l’épaule. Les perdants du soir, qui ont eu le mérite de sauver l’honneur sur la fin par Santiago Castro, se morfondent quant à eux en septième position.

Et ce n’est pas la faute de leur portier…

