Pronostic Bologne Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter Milan garde son invincibilité en 2024

Bologne, dirigée par Thiago Motta, impressionne et nourrit de grandes ambitions pour une qualification en Ligue des Champions. Après 27 journées, le club italien se place en quatrième position du classement. Avec une avance confortable de 4 points sur leurs poursuivants, les adversaires à venir de l’Inter Milan ont réalisé un excellent début d’année, enregistrant six victoires, deux matchs nuls et une seule défaite en Serie A en 2024. Leur forme exceptionnelle a été confirmée par leur récente victoire contre leur rival, l’Atalanta, le week-end dernier, sur le score de 2-1. Les Italiens peuvent compter sur leur buteur talentueux, Zirkzee, qui a déjà inscrit 11 buts toutes compétitions confondues sous la direction de Thiago Motta.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Cette saison, l’Inter Milan domine largement la Serie A et semble se diriger vers un nouveau titre de Scudetto. Actuellement en tête du championnat avec une avance impressionnante de 15 points sur leur rival le plus proche, la Juventus, les Nerazzurri démontrent une qualité de jeu exceptionnelle. Ils ont en effet remporté leurs neuf derniers matchs de championnat, dont une victoire convaincante contre l’Atalanta (4-0) et un succès serré contre le Genoa à domicile le week-end dernier (2-1). En Ligue des Champions, l’Inter a également pris l’avantage en battant l’Atletico Madrid (1-0) lors du match aller et se rendra en Espagne mercredi prochain pour le match retour à Madrid. L’équipe est portée par la performance remarquable de son numéro 10, Lautaro Martinez, qui a marqué 26 buts au total, toutes compétitions confondues, cette saison. Pour préserver ses forces en vue du match crucial contre l’Atletico Madrid, l’international argentin pourrait éventuellement être laissé sur le banc face à Bologne. Invaincu en déplacement cette saison, l’Inter devrait prendre au moins 1 point.

► Le pari « Nul ou victoire Inter Milan » est coté à 1,26 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 126€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Les 2 équipes marquent » est coté à 1,66 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 166€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Bologne – Inter Milan :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Bologne Inter Milan encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Un Bologne héroïque élimine l'Inter de la Coppa