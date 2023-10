L’Inter rattrapée par Bologne

Inter 2-2 Bologne

Buts : Acerbi (11e), Lautaro Martínez (13e) pour l’Inter // Orsolini (s.p.) (19e), Zirkzee (52e) pour Bologne

L’Inter cale de nouveau à San Siro.

Après la sortie de route face à Sassuolo fin septembre, les Nerazzurri ont encore perdu des points à domicile face à Bologne (2-2).

Tout avait pourtant merveilleusement bien commencé pour l’Inter qui va matraquer son adversaire du jour à deux reprises d’entrée : Acerbi ouvre le score d’un coup de tête sur corner (1-0, 11e) et dans la foulée sur une remise de Thuram, Lautaro Martínez expédie une chiche dans la lucarne pour le break (2-0, 13e). Oui mais voilà, en face, le Bologne de Thiago Motta est habitué à faire chuter les gros poissons – Naples et la Juve en témoigneront – et compte bien en faire de même ce samedi à Milan.

Quelques minutes après le deuxième but intériste, Martínez ceinture Ferguson sur un corner, et Orsolini relance les Rossoblu dans le game (2-1, 19e). L’Inter peine alors à reprendre le fil de la partie face à une formation adverse bien en place et cynique devant. Au retour des vestiaires, l’impensable arrive alors : à la suite d’un joli numéro devant Bastoni, Zirkzee place une frappe limpide qui ne laisse aucune chance à Sommer (2-2, 52e). Le vice-champion d’Europe en titre est sonné, et malgré les changements, ne reprendra pas le dessus : en cas de victoire sur la pelouse du Genoa, l’AC Milan pourrait se retrouver en tête de la Serie A à la trêve.

Inter (3-5-2) : Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Dumfries (Cuadrado, 55e), Barella, Calhanoglu (Asllani, 83e), Mkhitaryan (Frattesi, 77e) , Dimarco (Carlos Augusto, 55e) – Thuram (Alexis Sánchez, 55e), Lautaro Martínez. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Bologne (4-2-3-1) : Skorupski – De Silvestri (Corazza, 83e), Beukema, Calafiori, Lykogiannis – Aebischer, Freuler – Orsolini (El Azzouzi, 83e), Ferguson, Ndoye (Saelemaekers, 61e) – Zirkzee (Van Hooijdonk, 78e). Entraîneur : Thiago Motta.

Bologne piège l'Inter