Lautaro Martínez, maudit au point de penalty ?

15/23.

C’est la note de Lautaro Martínez sur penaltys sur l’ensemble de sa carrière. Ce n’est pas beaucoup mieux sur tirs au but : en huitièmes de finale de Ligue des champions ce mercredi, l’Argentin a catapulté le ballon dans les gradins de l’Estadio Metropolitano, offrant par la même occasion la qualification à l’Atlético de Madrid (2-2 score cumulé, 3-2 après TAB).

L’ATLÉTICO MADRID SE QUALIFIE AUX TIRS AU BUT ! 😱 LAUTARO MARTINEZ RATE LE TIR DÉCISIF 😰#ATMINT | #UCL pic.twitter.com/DfpDcKgRaY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 13, 2024

Un raté de plus dans cet exercice, pour un attaquant qui réalise pourtant une saison pleine avec 26 buts et 6 passes décisives. Le problème serait-il mental ? Pour Rio Ferdinand, Lautaro Martínez n’a pas réussi à garder son sang-froid. « Je me disais, oh mon Dieu, il ne peut pas frapper, il est nerveux, il n’a plus de jambes », a déclaré le consultant anglais sur le plateau de TNT Sports.

Le plus malheureux dans tout ça, c’est qu’il n’a même pas tenté de tir au but lors de la finale de la Coupe du monde…

L'Atlético triomphe de l'Inter au terme d'une bataille épique