L’Argentine tranquille contre le Guatemala

L’Argentine est prête.

À moins d’une semaine du début de la Copa América aux États-Unis, l’Argentine s’est imposée lors de son second et ultime match de préparation (1-4), après un premier succès contre l’Équateur. Dans un match disputé ce vendredi au FedEx Field dans le Maryland, habituel terrain de jeu des Washington Commanders en NFL, les hommes de Lionel Scaloni se sont d’abord fait peur en concédant l’ouverture du score dès la cinquième minute lorsqu’Emiliano Martinez a repoussé un coup franc sur Nahuel Molina et que Lisandro Martínez n’a pu le dégager autrement que dans ses filets.

MESSI. Another one 😤 Watch Argentina vs. Guatemala on Max or truTV 📺 pic.twitter.com/3mACiq6nLw — B/R Football (@brfootball) June 15, 2024

Mais l’Albiceleste a pu compter sur un duo Lionel Messi-Lautaro Martínez en grande forme. Chacun auteur d’un doublé, ils ont permis à leur équipe de ne pas trop douter, revenant au score dès la 12e minute grâce à une énorme boulette du gardien guatémaltèque, qui a dégagé sur la Pulga, qui ne s’est pas fait prier pour convertir l’offrande, avant un penalty du buteur de l’Inter. Les deux autres buts sont venus sur des jolis mouvements collectifs, où Enzo Fernández et Ángel Di María ont pu faire admirer leur qualité de passe.

Prochain rendez-vous dans la nuit de jeudi à vendredi prochain pour le compte de la Copa América, face au Canada.

