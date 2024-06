L'Argentine commence bien sa préparation avec un succès face à l'Équateur

Un seul but, ça suffit.

Les champions du monde argentins ont bien entamé leur préparation en vue de la Copa América la nuit dernière à Chicago, contre l’Équateur (1-0). Pour le retour de Lionel Messi en sélection, qui n’a joué que lors du second acte, c’est son compère de toujours Ángel Di María qui a inscrit le seul but de la rencontre. Dans un match disputé, où les contacts se sont faits rudes, l’ancien ailier du Paris Saint-Germain était à la réception d’un jeu à trois avec Rodrigo De Paul et Cristian Romero pour glisser le ballon dans le but, d’un soyeux intérieur du pied.

Ángel Di María has been doing this for a long time 🍷 Watch Argentina vs. Ecuador on Max or truTV 📺 pic.twitter.com/HfqHSI0Z4R — B/R Football (@brfootball) June 10, 2024

Interrogé en conférence de presse, le buteur du match semblait satisfait de la performance de son équipe : « L’Équateur est une équipe qu’on peut rencontrer lors de la Copa. Nous savons que c’est une tournoi plus compliqué, qu’il y aura des matchs difficiles, et celui-là a été une bonne partie pour voir comment on était, et je pense qu’on est sur le bon chemin. » Sur la situation de Lionel Messi et sa condition physique, Scaloni se veut rassurant : « Quelques fois cela ne sert à rien de risquer, tant pour lui que pour d’autres […]. Il faut prendre soin d’eux, et qu’ils arrivent dans des conditions optimales. »

Prochain match vendredi contre le Guatemala avant d’affronter le Canada lors du match inaugural de la Copa América.

