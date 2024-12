Un point de chute en Ligue 1 pour Anthony Lopes ?

Un premier flirt cet été, un amour au grand jour cet hiver ?

L’histoire entre le FC Nantes et Anthony Lopes pourrait bien se matérialiser après des semaines à se tourner autour. Déjà dans les petits papiers des Canaris cet été, après avoir perdu sa place de numéro un à la suite de l’arrivée de Lucas Perri, l’international portugais pourrait bien cette fois bouger vers l’Atlantique selon les informations de L’Équipe.

Devenu indésirable à l’OL, situation que l’intéressé vit logiquement mal comme il le confiait récemment, Lopes débarquerait à Nantes pour retrouver le goût des grandes affiches de Ligue 1. En effet, du côté du FCNA, les dirigeants seraient déçus des prestations d’Alban Lafont et chercheraient donc un portier expérimenté pour enfiler les gants à La Beaujoire et ailleurs. Titulaire lors des onze dernières saisons dans les buts lyonnais, Lopes (34 ans) pourrait donc bien s’offrir un nouveau challenge sur six mois qui pourrait se prolonger en fonction de ses prestations.

Recruter un portier qui a 378 matchs de L1 dans les jambes, c’est bien faire le pari de l’expérience.

Des député(e)s NFP appellent à la fermeté face aux violences des ultras