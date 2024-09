Anthony Lopes : « Je ne fais pas partie de la hiérarchie des gardiens de but à l'OL »

Lopes en peine.

Titulaire incontournable dans les cages de l’Olympique lyonnais ces dernières années, Anthony Lopes a vécu un déclassement inattendu cet été, alors que le club a opté pour Lucas Perri dans le rôle de numéro 1. Le Portugais, lui, n’a pas eu une seule minute de temps de jeu en match officiel depuis le début de la saison, et il vit difficilement la situation. Dans un entretien accordé à L’Équipe, il en dit un peu plus. « Je pense tout simplement que je ne fais pas partie de la hiérarchie des gardiens de but à l’OL. Je suis à la place qu’on m’a donnée, c’est-à-dire aucune. J’accepte tant bien que mal la situation sachant que je n’ai pas d’autre choix qui se présente à moi. […] J’aimerais dire que personne ne m’a prévenu que ma place était remise en question. On ne m’a clairement rien annoncé en janvier (date d’arrivée de Perri à Lyon, NDLR). Il faut savoir qu’on ne m’a jamais rien reproché sportivement ou dans mon implication à l’entraînement et dans le vestiaire… Mais la réalité, c’est qu’aujourd’hui je regarde les matches depuis le canapé », déclare Lopes.

« Une relation professionnelle » avec Perri

L’amertume du portier est palpable, qui affirme rester professionnel aux entraînements, et semble ne pas entretenir une grande amitié avec Perri. « C’est une relation professionnelle, il n’y a rien de plus à dire. […] S’il subit la situation, moi je veux bien échanger les rôles ! Je veux bien rejouer. C’est un peu présomptueux de penser que c’est le chant des supporters (en faveur de Lopes, NDLR) qui lui a fait faire son erreur (contre Marseille (2-3), NDLR) », lâche-t-il. « Je ne comprends rien à tout ça. Je n’ai pas eu d’explications. À partir du moment où on ne me reproche rien sportivement et sur mon implication tout au long des semaines, comment je peux le comprendre ? Si je n’avais pas été à la hauteur sur la fin du Championnat, vu les enjeux, je serais sorti de l’équipe bien avant », s’interroge Lopes, en attendant de « trouver un nouveau challenge le plus rapidement possible ».

À bon entendeur !

