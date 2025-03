Un arrêté préfectoral restreint le déplacement des supporters de l’Olympique lyonnais à Strasbourg

Ce n’est pas la joie pour les supporters en ce moment.

La Ligue 1 reprend ses droits dès ce vendredi soir avec un très intéressant Strasbourg-Lyon à 20h45. Malheureusement pour les fans rhodaniens, un arrêté préfectoral visant à restreindre leur champ d’action en Alsace vient de tomber ce jeudi après-midi.

Un nombre de supporters limité

Sur son site internet, le RCSA informe qu’« il est interdit, du vendredi 28 mars 2025 de 12h au samedi 29 mars 2025 à 3h, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique lyonnais, ou se comportant comme tel, de circuler ou stationner sur la voie publique », et ce, dans de nombreux lieux de la ville alsacienne. La préfecture poursuit et affirme que « le nombre de supporters visiteurs est limité à 500 ».

⚠️ #RCSAOL | La Préfecture du Bas-Rhin a émis un arrêté préfectoral autour de la rencontre Racing-Olympique Lyonnais programmée ce vendredi à la Meinau (20h45). — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) March 27, 2025

Les supporters de l’OL qui réalisent en bus les 500 kilomètres séparant les deux villes se verront être « pris en charge par les forces de l’ordre sur l’aire de service du Haut-Koenigsbourg […] au plus tard à 18h ». Un potentiel (petit) handicap pour l’Olympique lyonnais dans ce match qui s’annonce décisif à la course à l’Europe, entre des Strasbourgeois, septièmes avec 43 points et l’OL, cinquième avec 45 points.

De leur côté, nul doute que les supporters de La Meinau donneront tout pour croire à la Ligue des champions.

