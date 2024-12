L’étrange programmation de la 18e journée de Ligue 1

Et vous, vous regarderez quoi ?

Alors que la Ligue vient d’officialiser les horaires des 17e et 18e journées de Ligue 1 prévues début janvier, certains supporters lyonnais se sont rendu compte d’une sacrée anomalie. En effet, la rencontre entre Lyon et Toulouse (18e journée) a été calée le samedi 18 janvier à 21h. Jusqu’ici pas de problème, sauf que l’on se rend rapidement compte que cela tombe en même temps que le choc de Première Ligue entre le PSG et l’OL, disputé au Parc des Princes, au même horaire, et potentiellement déjà décisif dans la course au titre.

Le OL-TFC aura donc lieu en même temps que l'affiche n°1 du foot féminin français : PSG-OL Encore un grand bravo @LFPfr et @FFF pour la promotion du foot féminin cc @ArkemaPL et @Ligue1 https://t.co/mJFUPAuxsf — OL+ (@OL__Plus) December 23, 2024

Cette décision ressemble aussi à une guéguerre de diffuseur entre DAZN et Canal +, mais qui finira certainement par affecter celles qui ont besoin d’exposition. Pour l’attractivité de la Première Ligue, on repassera, et il ne faudra semble-t-il pas compter sur sa voisine, la LFP. Un chevauchement dommageable, d’autant plus que le foot féminin a prouvé qu’il attirait toujours plus de monde quand l’opportunité lui était donnée cette saison.

Un petit tweet coup de gueule de Jean-Michel Aulas en plein 24 décembre, c’est ça qu’on souhaite comme cadeau.

L'OL se détache-t-il du foot féminin ?