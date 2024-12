Mbappé et le PSG, ce n’est pas terminé

De grosses commissions en petites commissions.

Kylian Mbappé et le PSG n’ont pas enterré la hache. Le jour de son anniv, l’attaquant du Real Madrid a saisi la commission supérieure d’appel de la FFF pour enfin toucher les 55 millions d’euros que le PSG lui doit. L’Équipe indique que l’avocate du capitaine de l’équipe de France a saisi la FFF pour constater le non-respect par le PSG de cette clause. Une décision « contraire à la morale et à l’éthique », indique auprès du journal Dephine Verheyden, l’avocate de Mbappé. « Il y a un CDD signé, homologué, exécuté et où le joueur n’est pas payé. C’est d’une banalité affligeante. »

Elle poursuit : « On est dans une affaire qui devient beaucoup plus vaste que le seul cas de mon client. Elle peut faire péter tout le système. De manière incidente, le club est en train de dire haut et fort à tous les autres clubs : “Arrêtez de payer vos joueurs, contraignez-les à aller aux prud’hommes.” Mais les prud’hommes, c’est un an et demi pour avoir une décision en première instance, deux ans en appel et autant en cassation. Ils auront tous fini leur carrière avant d’être payés… » La commission juridique de la LFP avait donné raison au clan du natif de Paris. Ces 55 millions concernent la prime à la signature du Kyks (il n’aime pas qu’on l’appelle comme ça), ses salaires d’avril, mai et juin et des primes d’éthique.

Nicolas Sarkozy pourrait s’occuper de tout ça.

