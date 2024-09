Mbappé-PSG : les mauvais comptes font les bons ennuis

« Kylian Mbappé rejette la médiation avec le PSG proposée par la Ligue de football professionnel concernant les 55 millions d’euros de salaires et primes impayés que le joueur réclame à son ancien club. » Concise, la dépêche AFP publiée ce mercredi affichait l’état d’esprit de la famille Mbappé, dans son conflit administratif l’opposant au Paris Saint-Germain. Depuis le mois d’août, l’attaquant français – et son entourage donc – réclame en effet 55 millions d’euros au PSG, soit un package qui lui aurait été dû la saison dernière. Des histoires de gros sous, qui font perdre du temps à toutes les parties. Notamment au joueur.

Car malgré son départ et son discours optimiste depuis son arrivée au Real Madrid – « j’ai beaucoup plus de tranquillité à Madrid » posait-il récemment –, Kylian Mbappé semble traverser la première mauvaise passe de sa carrière. En stagnation sportive, le buteur français semble également blasé psychologiquement, en témoigne sa conférence de presse donnée lors du dernier rassemblement des Bleus. Dès lors se pose la question du bien-fondé de cette bisbille institutionnelle. Évidemment, en réclamant cette somme d’argent, Mbappé est dans son plein droit, en sachant également qu’il n’est probablement que le protagoniste involontaire de ce boxon, se retrouvant pris entre des guerres d’avocats, d’agents ou autres conseillers. Du côté du PSG, là aussi, tout est une question de droit. Aucun accord formel n’ayant été signé entre les deux parties, le club de la capitale ne souhaite évidemment pas débourser le moindre centime, pour un joueur dont l’histoire s’est mal terminée.

Perte d’argent et de temps

Le mal se situe d’ailleurs ici. Dans un climat de tension entrevu à l’été 2023, qui voyait Kylian Mbappé être mis au placard par la direction parisienne après que ce dernier avait refusé de prolonger son contrat. Tout aurait pourtant pu, ou dû, mieux se terminer. Si le PSG avait laissé Mbappé partir en 2022, au terme d’une saison particulièrement réussie, peut-être que les choses seraient aujourd’hui différentes. Si Mbappé avait accepté d’être « vendu » par Paris afin de rapporter une indemnité, peut-être que les choses seraient aujourd’hui différentes. Un mot revient donc inlassablement en pensant à ce long feuilleton : dommage. Dommage de voir le meilleur buteur de l’histoire des Rouge et Bleu (256 réalisations) pâtir du désamour de ses propres supporters. Dommage de ne pas le voir être unanimement considéré comme une légende de l’un des plus grands clubs français. Pour de simples raisons financières.

Dans les faits, cette affaire risque donc de s’étaler dans le temps et de creuser l’écart affectif déjà existant entre le Paris Saint-Germain, les supporters et Kylian Mbappé. D’un point de vue plus pragmatique, les sanctions à l’encontre du club risquent également d’être importantes. Si la famille Mbappé a refusé la médiation de la LFP, un recours auprès de l’UEFA est toujours possible, pour défaut de paiement. Dans ce cas de figure, l’organisme européen pourrait alors retirer la licence internationale du PSG, qui serait interdit de toute compétition continentale. De plus, une plainte auprès des prud’hommes ou en pénal est aussi envisageable sur le long terme. Les scénarios sont nombreux et peu réjouissants, pour un Kylian Mbappé embourbé dans un énième problème extrasportif, au moment où il en avait certainement le moins besoin. Jusqu’ici, ses performances sur le terrain compensaient cette relation toxique avec Paris. Désormais, loin de la capitale et en quête d’adaptation à Madrid, le gamin de Bondy paraît déstabilisé, au même titre que les dirigeants parisiens, incapables de se détacher d’un joueur qui ne leur appartient plus. Finalement, l’histoire de ces 55 millions d’euros se résume à une perte. D’argent et de temps.

