Le litige PSG-Kylian Mbappé examiné par la commission juridique de la LFP

Pas une petite paille.

A priori terminée en juin, au moment de son départ libre au Real Madrid, l’histoire entre le PSG et Kylian Mbappé se poursuit finalement devant la commission juridique de la LFP, ce mercredi. Saisie par l’international français dans le cadre du litige qui l’oppose au PSG, l’instance se réunit pour examiner le cas du joueur de 25 ans. Ce dernier, qui a d’abord adressé une mise en demeure, exige une prime de 30 millions brut, dite de fidélité, qu’il aurait dû percevoir en septembre 2023, le dernier tiers de la prime à la signature, d’un montant de 36,6 millions brut, qui n’a pas été versé non plus en février 2024 ainsi que ses salaires des mois d’avril et mai 2024 qui n’étaient pas arrivés non plus le 31 mai 2024, au moment où l’avocate de Kylian Mbappé a demandé le versement des primes par lettre.

Mis au grand jour il y a quelques mois, le conflit entre les deux parties résulte d’un contrat non signé en août 2023. À l’époque, Kylian Mbappé propose au PSG de réduire le montant de plusieurs primes, permettant au club de faire des économies. Mais, pas concrétisée par un accord signé, la proposition est devenue caduque aux yeux du Français à la suite des tensions apparues lors de la fin de son aventure parisienne.

Dans l’affaire, le PSG s’expose notamment à une interdiction de recrutement, et l’UEFA, également saisie par Kylian Mbappé, a le pouvoir de retirer au club parisien sa licence permettant de participer aux compétitions européennes.

Pas envie de revenir au Parc, Kylian ?

La LFP suggère une médiation dans le conflit opposant Kylian Mbappé au PSG