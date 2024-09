Mbappé lance un défi sur le jeu Sorare

Alors qu’il traverse une période compliquée avec l’équipe de France, Kylian Mbappé continue d’honorer son engagement avec la start-up Sorare, une sorte de mix entre les jeux MPG et Football Manager, mais où il peut être question d’argent. Le but ? Amener le plus haut possible son équipe de foot.

Dans le clip promotionnel dévoilé sur ses réseaux sociaux, on voit Kyks être en compétition avec son frangin, Ethan, qui le nargue à plusieurs reprises car son grand frère version coach est à l’image de la période qu’il traverse actuellement : pas très inspiré dans son jeu.

I’m gonna need your help.

Manage my @Sorare Fantasy Football team and let’s show to my brother Ethan Mbappé who’s the best!

Play now and get rewarded for the job. 🤝#KylianMbappeNeedsYou #Sorare pic.twitter.com/lHf4iNMGiK

— Kylian Mbappé (@KMbappe) September 10, 2024