Ethan Mbappé au rattrapage du bac

Pendant que son frère bouffe la feuille, lui gribouille la feuille.

Ethan Mbappé Lottin n’a pas eu son baccalauréat avant le rattrapage, comme on peut le constater ce lundi dans les résultats officiels. Le nouveau joueur du LOSC fait partie des 8,3% de bachoteurs à devoir passer par la case rattrapage cette année. Le milieu de terrain, qui fêtera ses 18 ans en décembre, a passé ses épreuves avec le centre de formation du PSG à Poissy. Champion de France avec le PSG U19 et après cinq matchs joués avec les pros cette saison, il devra donc attendre pour obtenir son baccalauréat technologique, série STMG. Son frère Kylian a lui obtenu son diplôme en 2016. Si le club de la capitale peut se targuer d’être le troisième meilleur centre de formation français, il n’obtient qu’une étoile et demie sur cinq dans le critère de la scolarité, pire note du pays avec Dijon et Angers. En France, 85,5 % des candidats ont obtenu leur bac avant le rattrapage, mieux que l’année dernière (hausse de 0,6%).

